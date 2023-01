Terry Hall, le chanteur des Specials, enterré en début de semaine

Groupe métissé, c’est dans une Angleterre qui sort à peine du mouvement punk que les Specials se forment en 1977.

Le premier album sort deux ans après sur le label 2 Tone Records créé par le claviériste Jerry Dammers, avant ça, le single "Gangsters" avait convaincu pas mal de radios. Les Specials expérimentent, oscillent entre le ska et le reggae psychédélique et comptent parmi ses choristes des chanteuses comme Chrissie Hynde (The Pretenders) ou notamment certaines membres des Go-Gos.

On se souviendra de la reprise du titre de Dandy Livingstone "A Message To You Rudy", brillamment reprise par The Specials en 1979.

Après le succès de "Ghost Town" en 1981, le groupe est déserté par trois membres dont Terry Hall, Jerry Dammers y met fin après la sortie d’un autre album pour s’engager en politique.

Terry Hall continue à écrire et chanter, il fonde notamment le groupe Colourfield en 1984 et sort en 1995 son premier album solo. Il a collaboré avec beaucoup d’artistes, citons notamment Tricky, Lily Allen ou même Gorillaz.