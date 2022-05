Le réexamen régulier prévu par la loi américaine a permis de déterminer que ces mouvements "ne sont plus engagés dans le terrorisme ou des activités terroristes, et n’ont plus ni les capacités ni l’intention de le faire", a déclaré la diplomatie américaine dans un communiqué.

Le retrait de ces organisations de la liste noire du département d’État américain ne signifie pas qu’ils sont définitivement blanchis par les États-Unis. Ils demeurent à ce stade sur une autre liste, celle du Trésor américain, qui permet aussi des sanctions bien que moins contraignantes.