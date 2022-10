Territoires ukrainiens annexés : les dessous de la nouvelle carte utilisée par la rédaction de la RTBF

On unifie par la couleur et on voit la stratégie russe

"La situation étant de facto unifiée par l’annexion, on unifie par la couleur et on voit la stratégie russe", poursuit Aurélie. "Quand on voit ces cinq régions, on voit que ça permet à la Russie de contrôler toute la mer d’Azov et de contrôler une bonne partie de l’accès à la Mer Noire. De plus, ces régions sont maintenant sous le parapluie nucléaire russe, selon leur doctrine. Cela veut dire que, s’il y a des avancées ukrainiennes dans ces territoires, Poutine l’a dit, il se réserve le droit de répliquer selon les moyens qu’il désire – et on sait que Poutine a cité l’arme nucléaire dans ses discours, de manière un peu détournée en disant en substance : si on utilise le nucléaire, nous répliquerons. L’armée ukrainienne et les autorités ukrainiennes ne cèdent pas à la pression et reprennent, selon eux, des territoires. La vraie interrogation, c’est comment Moscou va réagir."

Analyse en studio du 30 septembre 2022 (voir à 1'47'') :