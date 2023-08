Terrible désillusion pour van der Poel : comme à Tokyo, le Néerlandais chute et abandonne en VTT cross-country

Mathieu van der Poel a la poisse. Champion du monde sur la course en ligne dimanche dernier et déjà vainqueur en cyclocross en début d’année, le Néerlandais avait l’occasion de réaliser un historique triplé arc-en-ciel ce samedi, en cas de victoire sur le cross-country en VTT.

Malheureusement, "VDP" a rapidement dit adieu à ses rêves. Alors que la course venait à peine de commencer, van der Poel a perdu le contrôle de sa roue avant et est tombé au sol. Le coureur est resté de longues secondes allongés avant d’abandonner. Sa course aura donc duré moins de 3 minutes…

van der Poel avait connu pareil épisode en 2021, lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Grandissime favori, il avait été contraint à l’abandon après une terrible chute.