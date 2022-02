Terres rares et voitures électriques font-elles bon ménage ?

Tout n’est pas une question de géologie et d’approvisionnement. Il y a aussi un aspect mécanique.

Y a-t-il des " terres rares " dans toutes les voitures électriques ?

Réponse de Pierre Duysinx, professeur en ingénierie des véhicules terrestres à l’Université de Liège : " Il y a des " terres rares " dans 80% des moteurs électriques. Parce qu’elles sont utilisées dans les aimants permanents. Ces moteurs sont les plus compacts, les plus performants, avec un meilleur rendement, mais des constructeurs tentent de s’en affranchir – 20% - avec différentes autres technologies. Parce les " terres rares " ont mauvaise presse et provoquent une dépendance vis-à-vis de certains fournisseurs, comme la Chine ".