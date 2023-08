" Terre de Fromages" à Herve investit pour relocaliser en Wallonie une partie de la production de fromages.

Le constat a de quoi surprendre : notre pays dispose à profusion de la matière première, le lait, mais importe énormément de fromage. Jean-Marc Cabay, patron de la société " Terres de Fromage " à Herve explique : " on produit énormément de lait, une grande partie de ce lait est transformée notamment en poudre de lait qu’on va exporter aux quatre coins de la planète, pendant qu’en même temps, on va importer 85 pourcents des fromages que l’on consomme en Belgique !" D’où cette idée de réduire quelque peu ce déséquilibre au départ de sa société en relocalisant une partie de la production de fromage en Wallonie. " Gardons une petite partie du lait chez nous, poursuit Jean-Marc Cabay, qu’on va transformer en fromage, que l’on va vendre et consommer en Belgique ; en fait, on veut augmenter la part des fromages belges et des fromages wallons vendus chez nous au détriment des fromages d’importation."