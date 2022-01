Terre de Brume : la saga audio 100% Fantasy continue !

Le récit se détache des stéréotypes de genre et propose un point de vue encourageant sur le monde et tourné vers l’avenir. Comme le pointe la comédienne Aloula (alias Hera dans Terre de Brume et que vous avez récemment aperçue à l’écran dans la série FRANGINE$) : “Ce personnage est une incroyable héroïne, dans une épopée fantastique incroyable où des parallèles avec aujourd'hui sont très flagrants. Ca donne envie de se battre, aussi”.

Bande de petit.e.s chanceux/euses : les 6 épisodes de la saison 2 seront dispos en exclusivité à partir de ce 17 janvier sur Auvio et les applications podcasts.

Terre de Brume est un projet colossal et une grande première en Belgique. Réalisée par Caroline Prévinaire (Doulange et fondatrice de La Voix dans la tête : le tout nouveau studio de podcasts 100% belge), l’adaptation podcast du roman a été un véritable défi technique et narratif. La raison ? Donner vie à un monde imaginaire avec comme seul support le son, était un énorme challenge. L’artiste et comédienne Maïlys Fiston qui incarne le personnage d’Intissar explique qu’elle a : “vraiment pris conscience de la valeur de la voix et à quel point c'était un outil de travail qu'il fallait maîtriser, tout aussi important que le corps, le visage ou les expressions. La voix est un instrument par lequel passent énormément d'émotions”.