Terre de Brume : épisode 11 : Au fond du gouffre

Terre de Brume, votre premier podcast 100% Fantasy de la RTBF est de retour pour une saison 2 ! Prenez plaisir à redécouvrir les aventures d’Hera (Maïlys Fiston) et d’Intissar (Aloula Watel) dans leur lutte pour sauver Mirar de l’invasion de la Brume…

Résumé de l’épisode 11 (épisode 4 de la saison 2) Au fond du gouffre : Intissar tombe dans le fin fond des ténèbres. Son âme a survécu mais son corps l’attend brisé quelque part à travers la Brume. Entre la vie et la mort, elle doit faire un choix de la plus haute importance : la protection de son âme ou risquer le néant pour sauver Mirar et réparer le joyau sacré…