Terre de Brume : épisode 10 : Fuir ou mourir

Terre de Brume, votre premier podcast 100% Fantasy de la RTBF est de retour pour une saison 2 ! Une invitation au voyage avec deux héroïnes super badass. Prenez plaisir à redécouvrir les aventures d’Hera (Maïlys Fiston) et d’Intissar (Aloula Watel) dans leur lutte pour sauver Mirar de l’invasion de la Brume… Bonne nouvelle : les 6 épisodes de la saison 2 sont disponibles dès maintenant sur Auvio et sur les applications podcasts.

Résumé de l’épisode 10 (épisode 3 de la saison 2) Fuir ou mourir : Alors que les bateaux des passeurs sont attaqués et qu’une vague de brume s’infiltre via les dangereux rampants, les ami.e.s d’Héra et d’Intissar partent à leur recherche au mont Olympus où les deux héroïnes sont toujours bloquées. Pendant ce temps, ces-dernières cherchent un moyen de réparer le joyau délivreur de la Brume. Mais un nouveau challenge s’impose : réunir les 4 communautés magiques.