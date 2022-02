Terre de Brume : découvrez Sous la surface, le premier épisode de la saison 2 de votre podcast Fantasy

Terre de Brume, votre premier podcast 100% Fantasy de la RTBF est de retour pour une saison 2 avec le tant attendu premier épisode : Sous la surface. Prenez plaisir à redécouvrir les aventures d’Hera (Maïlys Fiston) et d’Intissar (Aloula Watel) dans leur lutte pour sauver Mirar de l’invasion de la Brume…

Avis aux podcastophiles : après une première saison remarquée pour sa qualité sonore, la diversité de son casting et une bande originale signée par l’artiste belge Leo Nocta, la RTBF vous propose en exclusivité la saison 2 de cette pépite. Adapté de la saga littéraire de l’auteurice belge Cindy Van Wilder, Terre de Brume est une invitation au voyage avec des histoires palpitantes et des héroïnes super badass. Bonne nouvelle : les 6 épisodes de la saison 2 sont disponibles dès maintenant sur Auvio et sur les applications podcasts.

Résumé de l’épisode 8 (épisode 1 de la saison 2) Sous la surface : Héra et Intissar ont pénétré au cœur de la montagne. Elles espèrent trouver les Semeurs et les convaincre de les aider à vaincre la Brume. Mais tout ne se passera pas comme prévu : cette nouvelle société qui s’offre à elles est aussi intrigante qu’effrayante...