Terran 1, la première fusée entièrement imprimée en 3D bientôt lancée dans l'Espace

A quoi serviront ces fusées 3D ? En tant que lanceur de nouvelle génération, Terran 1 est conçu pour assurer le déploiement et le réapprovisionnement des engins évoluant dans l’Espace. Son ambition est de jouer un rôle majeur dans l’exploration spatiale et de concurrencer les acteurs actuels, à commencer par la société SpaceX d’Elon Musk.

Pour cela, Relativity estime avoir de bons arguments : "Notre architecture révolutionnaire, unique et pilotée par logiciel est capable de répondre aux besoins changeants des clients désireux d’envoyer des satellites dans l’Espace, tout en fournissant le service de lancement le plus agile et le plus abordable du marché. Conçu et imprimé aux États-Unis, Terran 1 est le produit le plus innovant issu de l’industrie aérospatiale depuis l’aube de la privatisation de l’espace il y a 20 ans. "

Et la future version R de Terran aura une ambition encore plus affirmée en proposant d’assurer le lancement de satellites de nouvelle génération et un transport multiplanétaire : "Terran R offrira aux clients commerciaux et gouvernementaux un accès abordable à l’Espace, en orbite basse et au-delà. Terran R aide à répondre à l’intérêt croissant du secteur commercial pour l'Espace et offrira également à terme aux clients un cargo spatial capable de missions " point à point " entre la Terre, la Lune et Mars. "

Mais pour Pierre-Emmanuel Paulis, l'utilisation de la 3D ne fait que commencer : "SpaceX fabriquait déjà les combinaisons de ses spationautes en impression 3D, on passe maintenant aux fusées, c'est incroyable mais je suis persuadé que d'autres développements suivront, par exemple pour d'autres moyens de locomotion plus terrestres, mais aussi dans le domaine vestimentaire ou même alimentaire. On portera des vêtements ou on mangera des pizzas sortis d'imprimantes 3D. Vous savez, notre vie en 2023 ne serait pas la même sans les avancées technologiques générées par la conquête spatiale, eh bien cela va continuer. Nous sommes à l'aube d'une révolution inimaginable".