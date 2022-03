Termonde verra enfin sortir son Cheval Bayard le 29 mai

Les quatre fils Aymon vont enfin pouvoir défiler sur le Cheval Bayard à Termonde (Flandre orientale), après deux tentatives avortées en 2020 et en 2021 en raison de la crise sanitaire. La dernière édition de ce cortège folklorique qui se tient tous les dix ans remonte au 30 mai 2010. Comme le veut la tradition, c’est donc à quatre frères nés et domiciliés à Termonde que revient l’honneur d’incarner les frères Aymon et d’enfourcher le Cheval. Il s’agit cette année de Maarten, Niels, Dieter et Michiel Van Damme.