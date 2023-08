Termonde : une péniche chargée de pierres coule, le batelier est porté disparu, les secouristes s'apprêtent à plonger à sa recherche

Les secouristes s'affairent autour de la péniche qui a coulé dans l'Escaut à Termonde lundi vers 10h30. Le mouvement de marée du fleuve devrait rendre possible une opération de recherche vers 17h00. Un batelier, originaire de Charleroi, est porté disparu sans qu'il soit encore clair s'il était présent à bord au moment des faits. Les raisons du naufrage restent, elles, inconnues pour l'instant.

L’embarcation, d’une longueur de 50 mètres sur 6 mètres de large, a rencontré des problèmes pour des raisons encore inconnues.

Des drones et des chiens renifleurs ont été mobilisés pour rechercher le marin, alors que les pompiers plongeurs n'ont pas encore pu commencer leurs opérations en raison du fort courant de l'Escaut. Ils devraient toutefois pouvoir plonger en toute sécurité vers 17h00 et ce pendant une à deux heures, afin de procéder à des fouilles. Entretemps, le bateau a été stabilisé à l'aide d'un ponton flottant et le constructeur est arrivé sur place pour donner des indications sur la construction de l'embarcation. La navigation sur l'Escaut en Flandre a quant à elle été suspendue par l'agence flamande des voies navigables jusqu'à mardi 10h00.