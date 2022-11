Terminé les canisites et les distributeurs de sacs à déjections canines sur Woluwe-Saint-Lambert

"Au fur et à mesure du temps, on s’est rendu compte que c’était des lieux où il y avait de plus en plus de dépôts clandestins, de sacs qui étaient laissés comme ça à l’abandon, ça devenait un véritable dépotoir public", explique l’échevin de la commune, Philippe Jacquemyns. "Et il n’était pas rare non plus qu’on y trouve autre chose que des déjections canines". Pour remplacer ces canisites, la commune invite les habitants à introduire des demandes auprès de la maison communale, comme par exemple des boxes à vélos, des arceaux pour vélos ou encore des bulles à verre enfouies.