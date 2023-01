Terminator en vrai ? Des scientifiques ont réussi à créer un robot qui se liquéfie et se reforme

Ce robot est capable de se liquéfier vous rappellera peut-être le T-1000, la machine liquide de Terminator 2…

Des chercheurs chinois ont construit un petit robot capable de se solidifier et de se liquéfier à volonté, tout en se déplaçant. Dans la revue Matter, l’équipe de scientifiques de l’Université chinoise de Hong Kong et de l’Université Sun Yat-sen les chercheurs explique comment ils ont réussi à créer un robot métamorphe capable de basculer entre les états liquide et métallique pour naviguer dans des environnements difficiles.

L’équipe s’est inspirée de la nature pour trouver comment associer les capacités d’un robot "dur" (puissant et facilement contrôlable) et celles d’un robot "mou" (navigue dans des espaces confinés et des angles serrés). Comme l’explique Eurekalert, il existe des animaux qui peuvent modifier la rigidité de leurs tissus :

les concombres de mer pour améliorer leur capacité de charge et limiter les dommages physiques,

les pieuvres (leurs bras uniquement) pour le camouflage, la manipulation d’objets et la locomotion.

Pour pouvoir reproduire ces capacités, l’équipe a sélectionné un métal précis : le gallium. C’est un métal mou avec un point de fusion de 29,76 °C à une pression standard, donc quelques degrés en dessous de la température moyenne du corps humain, lui permettant ainsi de naviguer dans notre corps.

Ils ont alors fabriqué une figurine de gallium dans laquelle ont été incorporées des particules magnétiques. "Les particules magnétiques ont ici deux rôles", explique l’ingénieur en mécanique Carmel Majidi de l’Université Carnegie Mellon, auteur de l’article, "La première est qu’ils rendent le matériau sensible à un champ magnétique alternatif, de sorte que vous pouvez, par induction, chauffer le matériau et provoquer le changement de phase [le faire passer de liquide à solide et inversement]. Mais les particules magnétiques donnent également aux robots la mobilité et la capacité de se déplacer en réponse au champ magnétique."