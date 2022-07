Tenues blanches exigées, les sportives n'en veulent plus : "C'est une pression en plus quand nous avons nos règles"

C’est vrai que les menstruations amènent déjà une complication en plus dans le sport de haut niveau quel qu’il soit. Les douleurs, les ballonnements, le moral parfois déprimé qui peine à trouver la motivation, le corps qui se relâche, la fatigue, les crampes…

À Roland-garros c’est la joueuse chinoise Qinwen Zheng qui avait confié ne pas être au top de sa forme lors des huitièmes à cause des douleurs : "Plus le match avançait, plus j’avais des douleurs au ventre. Je voulais me battre, je le voulais vraiment mais je n’avais plus la force", avait-elle déclaré, avant d’ajouter : "J’aimerais être un homme sur le court dans ce genre de moments. Je n’aurais pas à souffrir de ça."

D’autres sports sont concernées de près par la problématique. La gymnastique par exemple, ou le judo. En décembre 2020, la judokate française Clarisse Agbégnénou s’exprimait dans Libération. A travers une collaboration avec une marque de culottes menstruelles, elle voulait mettre le sujet des règles en avant en mentionnant les angoisses liées aux règles depuis son adolescence : "Je demandais à mes copines si j’avais une tache sur mon kimono. Au bout d’une heure je devais aller me changer et en informer l’entraîneur. J’avais aussi des douleurs, aux seins notamment."

Face à ces douleurs et ces difficultés, ouvrir le débat autour des règles dans le sport est une démarche nécessaire qui permet de mettre en avant un phénomène qui impacte les performances et alourdit la charge mentale des personnes menstruées.