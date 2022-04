Tenu en échec dans le temps additionnel, Seraing est envoyé en barrages

C'était dans l'air, c'est désormais officiel : Seraing devra assurer sa place en D1A lors d'un barrage, probablement, face au RWDM. Les Métallos pensaient tenir les trois points à Ostende mais un penalty dans le temps additionnel les condamne à la dix-septième place du classement.

Tout avait pourtant bien débuté pour les hommes de Jean-Louis Garcia qui avaient ouvert le score en début de match grâce à un but de Jallow (7'). Avant la pause, Cissé a égalisé pour le KVO (39') alors que Mikautadze (56') pensait offrir le but de la victoire aux siens après le repos. Alors que le temps additionnel venait de commencer, Makhtar Gueye a éteint les espoirs des Sérésiens sur penalty.

Obligé de faire un six sur six lors des des deux derniers matchs, Seraing n'a donc pas réussi son pari et ne pourra pas remonter au classement. Avec quatre points de retard sur Zulte-Waregem à une journée de la fin, Seraing est donc assuré d'affronter le deuxième de D1B pour rester en Pro League la saison prochaine. Sauf surprise, il s'agira du RWDM.