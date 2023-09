Tentez de remporter vos places pour le spectacle "NOMAD" au Cirque Royal du 23 ou 24 septembre

Les 23 septembre à 20h et 24 septembre à 16h, au Cirque Royal de Bruxelles, Sidi Larbi Cherkaoui propose la représentation de NOMAD. Dans ce ballet à la thématique désertique, les danseurs retracent et représentent les éléments animés ou non qui constituent ce paysage unique du désert. Ils reconstruisent également les conditions rudes et difficiles d'une vie dans le désert. La représentation également de la convivialité et de la survie qui serait impossible seule.

Tentez votre chance pour remporter l'unique expérience d'une soirée au Cirque Royal de Bruxelles à l'occasion d'un spectacle qui vous fera voyager au fin fond d'un paysage aride et étouffant !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du spectacle : NOMAD (cirqueroyalbruxelles.be)