Tentez de remporter vos places pour le Poème Harmonique le 4 novembre à Spa

Le Festival L'automne musical de Spa 2023 a commencé ce samedi 23 septembre. Pour le septième rendez-vous de cette 37ème édition, le Théâtre Jacques Huisman de Spa accueillera à 20h le Poème Harmonique de Vincent Dumestre.

Connaissez-vous Vincent Dumestre ? Ce luthiste, guitariste et chef d'orchestre français est né le 5 mai 1968. En 1998, il fonde Le poème Harmonique. L'ensemble est salué par la critique dès le début, et Vincent Dumestre est élu " Jeune talent de l'année 1999 " par la revue Diapason.

Anaïs Bertrand, soprano

Fiona-Emilie Poupard et Sandrine Dupé, violons

Thomas De Pierrefeu, violone

Lucas Peres, basse de viole

Camille Delaforge, clavecin

Vincent Dumestre, théorbe et direction

G. Battista Buonamente, F. Cavalli, M-A. Charpentier, J-B. Lully, E. Moulinié

Avec Le coup de majesté, musiques au temps de Louis XIV, plongeons en plein coeur de Paris et pénétrons dans les salons du célèbre palais royal où monarques, seigneurs et courtisans vivent au rythme de la musique la plus exquise. Le Poème Harmonique illustre avec brio cette musique raffinée, puisant autant dans les chansons populaires que dans les airs d’opéra italiens les plus brillants.

Comment passer à côté d'un tel concert ? Alors tentez de gagner vos places avec le concours Musiq3 pour le concert du Poème Harmonique le 4 novembre 2023 à 20h à Spa!

Pour plus d'infos : https://automnemusical.com/festival-2023/