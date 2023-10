Tentez de remporter vos places pour le concert "Une quête d’absolu pour voix, quatuor à cordes et piano" de Béllyrium à Mons arts de la scène le 19 octobre à 20h

Le 19 octobre à 20h, l'ensemble Béllyrium propose un concert "Une quête d’absolu pour voix, quatuor à cordes et piano" à Mons arts de la scène. Le nom "Béllyrium" n'est pas anodin, en effet, le groupe réunit différentes personnalités dont auteur et un compositeur pour se réunir autour de chants inspirés de l'alchimie. Puisque l'alchimiste en travaillant sur la "matière" travaille sur lui-même (étant matière lui-même), l'ensemble propose donc cette réflexion sur soi-même dans une interprétation tout à fait unique.

Au programme :

Three Philosophers Songs (2013) pour voix, flûte, violon, violoncelle et piano

La Fille du Roi d’Écosse (2019) pour voix, clarinette et piano

Béryllium (2019) pour voix, quatuor à cordes et piano

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de MARS : Béryllium – Mars - Mons arts de la scène (surmars.be)