Tentez de remporter vos places pour le concert "Two to improvise" du 1er aout

Le Festival Ars in Cathedrali vous propose le concert "Two to improvise" avec Susanna & Joannes Ebenbauer (soprano et organiste). Le concert du 1er aout vous emmènera à la découverte du répertoire de Jean-Sébastien Bach. Il sera aussi question d'improvisation à la voix et à l'orgue. Le concert sera l'occasion de découvrir répertoire écrit et de vois et d'orgue de Bach, ainsi que de découvrir les imporovisations du duo sur des thèmes de Bruckner, ainsi qu'une symphonie à l’orgue. Et enfin, une improvisation sur le cantique de François d'Assise.

N'hésitez plus et tentez votre chance pour vous assurer une soirée inoubliable dans la Cathédrale Saint Michel et Gudule de Bruxelles ce 1er aout !

Ars in Cathedrali Programme 2023 | Cathédrale de Bruxelles (cathedralisbruxellensis.be)