Tentez de remporter vos places pour le concert "Stabat Mater" au Max Festival le 15 septembre

Le Max Festival est un festival de musique classique international avec pour but de créer un pont entre la culture et le monde rural. Au cœur du village de Tourinnes-la-grosse, le 15 septembre à 20h, c'est le concert de STABAT MATER qu'on entendra. Le stabat mater est un texte poignant d'une mère qui témoigne de l'agonie de son fils crucifié sur la croix. Pergolèse est chargé de composer une nouvelle partition pour remplacer celle de Alessandro Scarlatti qui était chanté à Naples, et il meurt peu de temps après l'avoir finalisée. Dans ce concert, il sera également possible d'entendre des œuvres de Francesco Durante, maître de Pergolèse, ainsi que Jean-Sébastien Bach.

le programme de ce concert à la couleur baroque et tout à fait poignant sera interprété par la soprano Julie Gebhart et la mezzo-soprano Naomie Couquet et elles seront accompagnées de L’Orchestre Royal de chambre de Wallonie sous la direction de Giancarlo De Lorenzo.

Alors n'hésitez plus et tentez votre chance pour remporter vos places pour ce concert !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du festival : Max Festival - Stabat Mater