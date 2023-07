Tentez de remporter vos places pour le concert "Love of Variety" du 15 août au Festival Ars in Cathedrali

Le mardi 15 août, c'est le titulaire-même de l'orgue de la Cathédrale Saint Michel et Gudule qui vous propose de découvrir l'art de la variation. Le belge Bart Jacobs a l'honneur de présenter au public, un répertoire reprenant Bach, Mendelssohn, Charles et Marie Widor, Jehan Alain et Maurice Duruflé. Ce sont les variations, cet art de construire, sur une mélodie existante, des variations possibles en explorant les harmonies, le rythme et les différents styles possibles. C'est dans ce thème général du Festival, qui est l'Amour, que s'inscrit son amour à lui pour l'art de la variation. Le concert commence à 20h à la Cathédrale de Saint Michel et Gudule.

Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur le site du festival : Ars in Cathedrali Programme 2023 | Cathédrale de Bruxelles (cathedralisbruxellensis.be)