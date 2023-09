Tentez de remporter vos places pour le concert du "Anne Wolf Quatuor" et "David Enhco & Marc Perrenoud - CHET" au Festival de Jazz de Verviers du 29 septembre

Nous vous proposons de remporter vos places pour le concert de de deux groupes de Jazz au Festival de Jazz de Verviers le 29 septembre.

- Anne Wolf Quatuor :

Un quatuor tout à fait unique, une composition qui est passée par musique brésilienne, africaine, pop ou soul. Les musiciens du quatuor : Anne Wolf au piano, Sigrid Vandenbogaerde au violoncelle, Theo De Jong à la guitare basse acoustique et Lionel Beuvens à la batterie.

- David Enhco & Marc Perrenoud - CHET

Dans ce concert, les artistes souhaient mettre à l'honneur le célèbre musicien Chet Baker en retraçant l'histoire et le destin du jazziste célèbre. de la virtuosité, de l'émotion et surtout, du jazz ! Les musiciens : David Enhco à la trompette et Marc Perrenou au piano.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du festival : 17ieme festival de jazz à Verviers (jazzaverviers.be)