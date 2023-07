Tentez de remporter vos places pour le concert des "Abbagliati" du 25 juillet au Festival des Midis Minimes

Dans le cadre du festival des midis-minimes, les Abbagliati proposent une sélection de 4 pièces de musette. La musette est un instrument de la famille de la cornemuse et fut énormément appréciée au 18-ème siècle en France dans la haute société parce qu'elle apportait une dimension pastorale. Venez découvrir Michel Corette, Jean Hotteterre, Nicolas Chédeville et Joseph Bodin de Boismortier, compositeurs du 18e, et leurs œuvres pour musette à l'église Notre-Dame des Victoires au Sablon à Bruxelles.

