Tentez de remporter vos places pour le concert de Kugoni Trio le 5 Novembre

Comment mieux commencer un dimanche que par un merveilleux concert ? Le Kugoni Trio se produira le dimanche 5 Novembre 2023 à 11h dans l'Abbaye de Dieleghem dans le cadre de la série de concerts Classique à l'Abbaye de la saison 2023-2024.

Un timbre tout à fait particulier, associé à un choix de répertoire très original qui caractérise le Kugoni Trio. Ce son particulier provient de l'ajout d'un saxophone à la combinaison classique d'un piano et d'un violon. Il en résulte une atmosphère inédite, tantôt sulfureuse, tantôt méditative. Comme pour leur concert de 2019, le programme se compose à nouveau d'arrangements de classiques et de pièces contemporaines écrites spécialement pour Kugoni et qui leur sont dédiées.

Cet agréable programme vous tente sans plus attendre ? Alors jouez pour tenter de gagner vos places avec Musiq3!

Pour plus d'infos : https://www.kugonitrio.be/