Tentez de remporter vos places pour le concert d'Inauguration des orgues de l’église Saint-Loup le 27 octobre

L’inauguration d’un orgue est toujours une fête. Le concert d'Inauguration des orgues de l’église Saint-Loup aura lieu le 27 octobre à Namur !

L’inauguration de deux orgues est un événement unique ! Et c’est en effet à une soirée d’exception que vous convient les quatre organistes belges Cindy Castillo, Bernard Foccroulle, Benoît Mernier et Roland Servais.

Quatre organistes pour vous présenter avec soin, inspiration et enthousiasme, les deux instruments qui viennent de (re)prendre place au sein de la magnifique église Saint-Loup, monument baroque classé exceptionnel.

Grâce au talent de l’équipe de la " Manufacture d’orgues Thomas sàrl ", l’édifice redevient un endroit qui chante, avec un grand orgue de trois claviers et pédalier placé en tribune et un orgue posé au sol d’un clavier et pédalier.



Un rendez-vous à ne pas manquer qui fera la part belle aux grandes oeuvres du répertoire de Johann Sebastian Bach et de quelques précurseurs, ainsi qu’à des moments aux accents plus contemporains nous faisant entendre en duo les deux orgues !

Cette soirée ouvre officiellement la vie publique des orgues de Saint-Loup dont le prochain événement seront deux semaines intenses de festivités lors du printemps 2024.

N'hésitez plus et venez assister à ce concert d'inauguration exceptionnel le 27 octobre à Namur ! Des places sont à remporter grâce au jeu-concours Musiq3 !

Pour plus d'infos : https://www.infinitix.be/event/11400/?r=7&c=21