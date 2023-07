Tentez de remporter vos places pour le concert "Classic and Folk" au festival Classissimo du 4 août

Le 4 août prochain, c'est l'ENSEMBLE I VIRTUOSI qui propose un programme entre musique "classique" et musique "folk". Par 'classique', on entend la musique dite savante occidentale, et par musique 'folk' on entend musique 'populaire'. Ces répertoires qui semblent s'opposer, se marient lors de ce concert grâce à l'intérêt des compositeurs classiques du 19e siècle qui s'y intéressent et nous lègues ces quelques merveilles que vous entendrez le 4 août à 20h.

Le festival Classissimo est un festival qui se veut accessible à tous, petits et grands, connaisseurs et amateurs, ce festival ouvre ses portes à quiconque désire écouter de la musique. Le festival se déroule dans le fameux le théâtre royal du Parc à Bruxelles du 4 août au 10 août 2023.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du festival : VENDREDI 04.08.23 - 20H00 - Classissimo 2023