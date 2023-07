Tentez de remporter un pass d'une journée pour le festival "Gouvy jazz and Blues" à la ferme Madelonne, le vendredi 4 août ou le samedi 5 août

Le festival de Jazz et Blues de Gouvy, dont le slogan est "Gouvy is Groovy" a le plaisir de vous présenter cette année sa 43e édition de leur festival qui se tient à la ferme Madelonne. Pour cette 43e édition, le festival revient en force avec un programme unique. Pour rappel, ce festival de jazz et blues a été créé en 1970, "petit Woodstock de la Haute Ardenne".

Le Festival tel qu'on le connait aujourd'hui est né en 1984, dans la ferme Madelonne.

Pour le programme de cette année, voici ce que les organisateurs proposent :

- le vendredi 4 août :

dans le chapiteau :

19h-20h : DAVID KIKOSKI TRIO (USA/IT) feat. GERALD CANNON & ELIO COPPOLA

21h-22h30 : VASILIS XENOPOULOS QUARTET (GREECE) "DEXTERITY"

23h-... : LAURENT COULONDRE LATINO OCTET "MEVA FESTA" (FR)

dans le club :

20h-21h30 : REUNION QUARTET (B) Tribute to Gerry Mulligan & Chet Baker Pianoless Quartet

22h-23h30 : LAUREN HENDERSON QUARTET (USA/IT)

- le samedi 5 août :

dans le chapiteau :

17h-18h30 : CLAUDIO GIAMBRUNO 4et feat. NICOLAS FOLMER (IT/FR) “DEXTER GORDON 100th ANNIVERSARY”

19h-20h30 : ERIK TRUFFAZ "ROLLIN' & CLAP" (CH-FR)

21h-22h30 : THE INTERNATIONAL TRUMPET ENSEMBLE PLAYS THE MUSIC OF THAD JONES

23h… : DHAFER YOUSSEF -Street of Minarets-

dans le club :

18h15-19h : PASCALE ELIA JAZZ QUARTET (B)

20h15-21h : PASCALE ELIA JAZZ QUARTET (B)

21h30-23h : FOLIEZ AMATO QUARTET - The A Emotions (B)

scène Henry Vestine :

18h30-19h : SUNNY SIDE JAZZ BAND (B)

20h30-21h : SUNNY SIDE JAZZ BAND (B)

22h30-23h : SUNNY SIDE JAZZ BAND (B)

Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur le site du festival : Ferme Madelonne - Jazz & Blues Club à Sterpigny (Gouvy - BE)