Tentez de remporter un pack exclusif pour 2 personnes au KIKK Festival 2022

Le KIKK Festival est de retour ! Fondé à Namur, en Belgique, KIKK est une association à but non lucratif qui promeut les cultures numériques et créatives. Depuis 11 ans, cet événement unique en son genre aborde les thématiques qui agitent le monde.

Ils ont créé des ponts entre l’art, la culture, la science et la technologie à travers 4 projets majeurs. Tout d’abord, le festival annuel KIKK, un événement qui a acquis une grande renommée sur la scène numérique & créative internationale. Le KIKK est également partenaire fondateur de TRAKK, le Creative Hub et Fab Lab de Namur, un espace de 3000 m2 dédié aux industries culturelles et créatives ainsi qu’aux technologies numériques. La plateforme de production artistique est au cœur des activités du KIKK. Elle nourrit les autres projets et notamment le dernier en date : Le Pavillon, un espace d’exposition permanent de 2.500 m2 niché au sommet de la Citadelle de Namur. Les créatifs qui gravitent autour de la galaxie KIKK travaillent dans un environnement collaboratif qui favorise l’ouverture, l’échange et la découverte. Leurs objectifs : explorer, questionner, expérimenter, comparer, de manière transversale, les multiples usages des nouvelles technologies pour préfigurer les défis d’un monde en mouvement.

Cette année, le thème qui sera le fil conducteur du festival est Tales of Togetherness ou comment l’empathie peut non seulement nous aider à améliorer nos relations personnelles mais aussi nous permettre de relever des défis sociétaux majeurs comme la perte de la biodiversité, la discrimination et les conflits géopolitiques.