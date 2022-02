Tentez de remporter un casque DAB + à l'occasion de la Journée mondiale de la radio

A l'occasion de la Journée mondiale de la radio, ce dimanche 13 février, Musiq3 vous propose de participer à un concours et de peut-être remporter un casque DAB +. En plus des fonctionnalités traditionnelles, le casque DAB + dispose d’une connexion à la FM et à la nouvelle technologie DAB +. Le Digital Audio Broadcasting est une nouvelle norme de diffusion. Cette technologie hertzienne (qui ne nécessite pas de connexion Internet) présente de nombreux avantages que nous vous détaillions dans un précédent article.

Ce casque vous permet d’écouter Musiq3 en toute tranquillité, que vous soyez dans les transports en commun, chez vous ou au travail. Compatible avec la technologie Bluetooth (v 5.0), il possède une autonomie de 9 heures, ce qui vous permet de l’utiliser sans fil pour écouter confortablement notre programmation spéciale fêtes de fin d’année.