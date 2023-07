Tentez de remporter l’unique expérience d'une soirée ou d’une journée complète au festival “Musica Sacra” le samedi 12 aout et dimanche 13 aout 2023

Le festival “Musica Sacra” propose pour la journée du samedi 12 aout, des concerts classiques de 10h à 20h30.

Au programme : 2 concerts en journée : un duo de clarinette basse (Muso, alias Frans Moussault) et flûte (Yukari Nanami) ; ensuite l’ensemble Flores harmonici qui interprétera des compositions de Hildegard von Bingen. Pour la suite de la journée, Lectures et Conférence de Tristan Driessens sur la Non-Existence chez Rumi et Meister Eckhart, ainsi qu’Alexandre Traube sur le projet Symphonie Céleste. Puis une visite de Notre-Dame de la Rose (l’un des hôpitaux les plus anciens d’Europe).

Et enfin, le concert du soir à 20h30 de Illuminans Tenebras qui reprendra

Musique et poésie de Hildegard von Bingen et Rûmî. (+repas du soir à 19h compris)

Pour la soirée du dimanche 13 aout, Concert de clôture : Kanon Pokajanen d’Arvo Pärt. (+repas du soir à 19h compris)