Tentez de remporter des places pour le spectacle "Slouchaï" du 26 août à Louvain-la-Neuve

Slouchaï, qui vient du russe et qui signifie "écoute". Puisqu'il s'agit de cela, le spectacle est une réelle expérience sonore pour les enfants. Les comédien(ne)s proposent d'explorer les différents timbres de voix, leurs textures et leurs intensité pour livrer un spectacle mêlant chant et jeu pour les tous petits. Ce spectacle fait partie du festival "Kidzik" qui a pour but de rendre accessible la musique aux plus jeunes. "Slouchaï" ! le spectacle est à 10h du matin à la Ferme, à Louvain-La-Neuve pour une durée de 40 minutes.

Alors n'hésitez plus et tentez de remporter des places pour cette expérience sonore unique !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du festival : Slouchaï 〇 Kidzik, le festival musical des petites oreilles