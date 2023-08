Tentez de remporter des places pour la représentation de "Mon Jardin" du 26 août au festival Kidzik

Le Festival Kidzik est destiné au jeunes auditeurs et se tient du 25 au 27 août à Louvain-la-Neuve. C'est dans le cadre de ce festival que le spectacle "Mon Jardin" prend place. Ce spectacle mêle théâtre et chant lyrique en reprenant des airs de Franz Schubert avec des textes de Daniel Charneux pour un public jeune. C'est un voyage dans son jardin extérieur et intérieur que fera la jeune fille de la pièce. Un voyage émotionnel et éducatif.

Le spectacle est proposé pour des enfants dès l'âge de 6 ans et se déroule à la Ferme du Biéreau de Louvain-La-Neuve à 11h30 le 26 août.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du festival : Mon jardin 〇 Kidzik, le festival musical des petites oreilles