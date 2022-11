Et qui mieux que cet événement international illustre la magie des fêtes de fin d’année dans la capitale de l’Europe ?

Son Marché de Noël est un des plus beaux d’Europe (source : Best Christmas Market in Europe) et accueille près de 250 chalets aux offres envoûtantes sur un parcours de près de 3 km dans le cœur de Bruxelles. Mais ce n’est pas tout ! Ce rendez-vous majeur propose également une foule d’animations dans le centre de Bruxelles : un magnifique sapin de Noël et un show son et lumière sur la Grand-Place, des activités culturelles, des découvertes artistiques, une grande patinoire et des spectacles en tout genre pour petits et grands.

Découvrez l’agenda !