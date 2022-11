Tentez de remporter des accès au SKY Z PARK grâce à TIPIK !

Défiez la gravité

Explorez l’infiniment grand dans notre zone de jump de plus de 2 200 m². Idéal pour les athlètes de haut niveau, les grimpeurs, les adultes en quête de sensation forte, comme les plus jeunes casse-cou qui aiment défier la gravité et repousser leurs limites, sans se mettre en danger. Une dose d’adrénaline pour un maximum de plaisir pour petits et grands.

Prêt à relever le défi ?

Ninja Warrior, parcours du combattant, trampoline, Airbag géant, Stunt bac à mousse, Slam Dunk, Walking Wall, Twister, Battle Beam, arène de Dodgeball, Stunt bac à Airbag, Tyrolienne, jump olympique ou encore mur d’escalade vous attendent.

Pas de jaloux : même les plus petits ont le droit de s’amuser. Près de 170 m² d’activités funs, drôles et amusantes que vos enfants adoreront. Laissez-les glisser sur des toboggans, être le plus fort dans les parcours d’obstacles et piquer une tête dans la piscine à balle… Et plus encore !