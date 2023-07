Lucile Richardot, mezzo-soprano, et Jean-Luc Ho, claveciniste, vous proposent de voyager dans l'univers des sorcières et enchanteresses à travers la musique Marc-Antoine Charpentier, Jean-Baptiste Lully, Jean-Henry d'Anglebert et François Colin de Blamont. Ces femmes, muses des compositeurs de l'époque baroque sont à l'origine de nombreux mythes et légendes.

Venez découvrir la musique que ces femmes ont inspirés chez les grands compositeurs de l'époque.