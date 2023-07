Tentez de gagner vos places pour le spectacle "Dans les bois" au festival Kidzik du 27 août à Louvain-la-Neuve

"Dans les bois" est un spectacle qui mêle musique et marionnettes. Dans ce court spectacle d'une quarantaine de minutes, la comédienne, la violoncelliste et la marionnettiste vont faire découvrir plusieurs moments poétiques sans paroles et en musique (le spectacle est donc ouvert à tout le monde qu'importe la langue).

A la découverte de la forêt et de ses habitants diverses, les artistes proposent une bulle imaginaire qui emmène l'enfant à la rencontre des coccinelles et des cerfs. Le spectacle commence à 14h30 à la Ferme à Louvain-la-Neuve.

N'hésitez plus et tentez votre chance de remporter un spectacle mignon pour les enfants !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du festival : Dans les bois 〇 Kidzik, le festival musical des petites oreilles