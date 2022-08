Tentative de piratage de la chancellerie du Premier ministre : une plainte a été déposée

Impact sur les polices locales et fédérales

Les services de la chancellerie approvisionnent de nombreux autres services, dont les polices locales et fédérale. "Tous les ordinateurs de tous les agents de ce pays ont dû être réinitialisés", selon des sources policières citées par le quotidien. "Chaque policier a dû demander un nouveau mot de passe. Et actuellement encore, tous les agents et enquêteurs ne peuvent pas utiliser leur ordinateur comme voulu. C'est très embêtant, face à la criminalité, et même ouvrir un mail est parfois difficile."

L'enquête technique est aux mains du Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB). Ce dernier a confirmé en soirée une "activité anormale" observée à la mi-août sur les serveurs du SPF Chancellerie. "D'éventuelles tentatives de piratage se produisent assez régulièrement, mais dans ce cas-ci, la situation est prise très au sérieux et une enquête est menée pour écarter tout risque. Plusieurs SPF sont potentiellement touchés", a commenté Michele Rignanese, porte-parole du CCB.

L'organe ne peut en dire plus sur l'enquête. "Qui est derrière tout cela, quel a été le modus operandi, ce sont des questions sur lesquelles nous ne pouvons fournir aucune information pour le moment."