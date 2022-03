Tentative de meurtre au centre Fedasil de Mouscron, la Cour d'Appel réforme un jugement : pour elle, il y a eu provocation

La quatrième chambre correctionnelle de la Cour d'Appel du Hainaut a réformé un jugement de la sixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut, division de Tournai, condamnant un réfugié du centre Fedasil de Mouscron à une peine de six ans de prison ferme pour une tentative de meurtre et des coups. Pour la Cour, les faits ont été provoqués. Le Guinéen, âgé de 21 ans, écope d’une peine de deux ans, assortie d’un sursis de cinq ans pour ce qui excède 18 mois de prison ferme.

Le 30 mai 2021, deux Africains se sont disputés dans le centre Fedasil de Mouscron. Les deux hommes, qui partageaient la même chambre, ne s’entendaient plus. La dispute a commencé par des insultes. L’un s’est armé d’une barre de fer, alors que le prévenu tenait un couteau en main. Des éducateurs l’ont entendu proférer des menaces de mort et sont intervenus. L’un d’eux a été blessé par le couteau. Pour la Cour, le prévenu, qui contestait l’intention d’homicide, doit bénéficier de l’excuse de provocation et la peine a été réduite.