Tentative de féminicide à Antoing : l’auteur interpellé

Une tentative de meurtre s’est déroulée mardi en fin de matinée dans une cité sociale à Antoing, près de Tournai. La victime est hospitalisée et ses jours ne sont pas en danger. L’auteur a été interpellé. Le dossier a été mis à l’instruction.

Les faits se sont déroulés mardi, peu après 11h00, à la rue de Plonsk, une petite cité d’apparence paisible : la cité du Haut, le long du chemin de fer à Antoing. L’agression s’est produite dans une des maisons sociales, propriété de la Société de logement du haut-Escaut. Alertés à 11h35, les services de secours de Wallonie picarde ont dépêché sur place un SMUR et deux ambulances. La victime, une femme, a été prise en charge par les urgentistes et admise dans un hôpital à Tournai.

"L’auteur présumé a été interpellé et les jours de la victime ne sont pas en danger. Le dossier a été mis à l’instruction du chef de tentative de meurtre. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale est intervenu sur place. L’enquête est diligentée par le Service d’enquête et de recherche de la zone du Tournaisis", se contente de communiquer le parquet de Tournai. Ce dernier se refuse de fournir d’autres informations, notamment sur les éventuels liens de parenté entre l’auteur et la victime, la cause des blessures et le mobile de cette agression. "A la demande de la juge d’instruction chargée du dossier, je ne peux vous communiquer d’autres informations. Probablement mercredi", a répondu le magistrat chargé de la communication.

De source bien informée, Belga a appris que la jeune femme a reçu un ou plusieurs coups de couteau de son ancien compagnon. Le couple était séparé. L’auteur présumé était toujours privé de liberté mardi soir au sein du commissariat central de la zone de police du Tournaisis et devait seulement être entendu par la magistrate instructrice à l’issue de son audition par les policiers.