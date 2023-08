Dans l’acte d’accusation en Géorgie, comme dans celui du dossier porté au niveau fédéral à Washington par le procureur spécial Jack Smith, John Eastman se distingue par ses efforts infructueux pour amener le vice-président Mike Pence à sortir de son rôle purement protocolaire de certification de l’élection en interférant avec la proclamation du vainqueur.

Donald Trump et les autres prévenus ont jusqu’à vendredi 17 heures pour se présenter à la prison du tribunal du comté de Fulton. L’ancien président américain a indiqué lundi soir qu’il se présenterait jeudi aux autorités du comté.

Les prévenus sont poursuivis en vertu d’une loi sur la délinquance en bande organisée qui prévoit des peines de cinq à vingt ans de prison. Donald Trump est visé par quatre inculpations pénales, deux au niveau fédéral, à Washington et en Floride, une dans l’État de New York et une en Géorgie.