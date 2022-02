Tentative d'enlèvement dans un tram bruxellois : un suspect sous mandat d'arrêt

Un suspect a été inculpé samedi pour tentative d'enlèvement d'une mineure de plus de 12 ans et a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction, a indiqué mardi en fin de journée le parquet de Bruxelles, confirmant une information de Sudinfo. Les faits ont eu lieu mardi de la semaine dernière vers 16h30 dans un tram de la ligne 4 de la Stib en direction de Stalle. La chambre du conseil se prononcera mercredi sur le maintien éventuel du suspect en détention préventive.

Le suspect (I.K.), âgé de 30 ans, est déjà connu des services de la justice pour menaces, selon des informations de Sudinfo confirmées à bonne source. Ses motivations n'ont pas été détaillées. Le parquet de Bruxelles se refuse à tout commentaire sur l'enquête en cours.

Pour rappel, selon des témoignages divulgués par Sudinfo, un homme au comportement étrange, qui marmonnait et gesticulait, a touché le pendentif de la jeune victime de 12 ans qui était dans le tram. Une dame de 50 ans lui a alors demandé à quel arrêt elle descendait et quand elle a su que c'était le suivant (Lemonnier), elle lui a conseillé de rester à bord. L'homme est lui descendu et a tenté de tirer l'adolescente par le bras pour la faire sortir. La femme de 50 ans a retenu la jeune fille, tandis qu'un homme présent sur le quai a empêché le suspect de remonter à bord du tram. Les parents de la victime ont été avertis. Ils sont venus récupérer leur enfant à l'arrêt suivant. La femme qui est intervenue et qui est restée avec la victime après les faits a fourni une description du suspect aux enquêteurs.

Une plainte a été déposée.