Le ministre Wang Wentao rencontrera la secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo et l’ambassadrice américaine au Commerce Katherine Tai à Washington, a déclaré Liu Pengyu, porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington. Autrefois au cœur des relations entre les USA et la Chine, le commerce est devenu un point de friction. Joe Biden a restreint les ventes de puces électroniques de haute-technologie vers la Chine, une mesure à laquelle les principaux alliés des États-Unis ont emboîté le pas. Liu Pengyu a déclaré que les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine avaient été mises à mal par les "mesures protectionnistes unilatérales des États-Unis". "La Chine, comme toujours, prône l’ouverture et la coopération et continuera à offrir des opportunités aux entreprises internationales, y compris aux entreprises américaines, grâce à son propre développement", a-t-il déclaré à la presse. Pékin a récemment cherché à renouer avec une dynamique favorable avec les puissances occidentales.