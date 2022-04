Tensions sociales : une grève perturbera les vols Ryanair en Belgique de vendredi à dimanche

La direction de la compagnie irlandaise à bas coûts déplore de son côté la décision des syndicats "d'abandonner les négociations et de procéder à une action de grève inutile et unilatérale". Cette action est "irresponsable" et met en difficulté les négociations, a réagi jeudi Eddie Wilson, le CEO de la compagnie Ryanair (et non du groupe, dirigé par Michael O'Leary), interrogé par l'agence Belga. Il accuse les syndicats de ne pas répondre aux propositions de la compagnie et de privilégier l'arrêt de travail.

"Ce n'est pas comme si on avait atteint un point de rupture", estime-t-il. "Alors que nous nous remettons seulement de la crise du Covid, partir en grève quand les négociations ne sont pas épuisées c'est totalement irresponsable. Ça rend simplement la Belgique moins attractive pour Ryanair en termes d'investissements."

En raison du mouvement, des dizaines de vols à destination et en provenance des aéroports de Zaventem et de Charleroi seront annulés vendredi, samedi et dimanche. Ryanair assure néanmoins que plus de 50% des voyages devraient être assurés. Ce vendredi, 10 vols (cinq allers et cinq retours) vers Madrid, Lisbonne, Barcelone, Rome et Dublin seront supprimés à Brussels Airport. Les annulations à Charleroi concernent 40 vols en partance notamment vers Bergame, Naples, Porto, Marseille, Manchester ou Lisbonne.

Les aéroports ne sont pas encore en mesure de déterminer combien de voyages seront supprimés samedi et dimanche.

Les clients concernés ont été ou seront avertis par e-mail et informés de la possibilité de changement de vol ou de remboursement. La dernière grève chez Ryanair en Belgique remonte à l'été 2018. Pendant quatre jours, 172 vols avaient alors été annulés ou retardés.