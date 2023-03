Tensions sociales en France : quid du marathon de Paris de dimanche prochain ?

La France retient son souffle. Baignée par des tensions sociales grandissantes et une réforme des retraites qui ne passe pas. La ville de Paris, elle, nage en pleine gueule de bois, croulant sous des déchets toujours plus encombrants. Forcément, dans un tel contexte social, le sport est secondaire. Et même le Marathon de Paris de dimanche prochain, qui réunit plus de 45.000 coureurs de 140 pays différents tous les ans, se retrouve menacé.

Comme il l’avait été en 2020 et en 2021, en pleine épidémie Covid. La première année, il avait été purement annulé, alors qu’un an plus tard, il avait été postposé avant de finalement avoir lieu. Alors, vers quel scénario se dirige-t-on ?

Sur les réseaux sociaux, des centaines d’internautes se sont inquiétés d’un éventuel report. Les rumeurs ont enflé au fil des heures, avant que ASO, l’organisateur, ne dissipe les inquiétudes en confirmant que la grande messe aura bien lieu.