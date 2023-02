Tensions sociales chez Ryanair : un préaccord entre les syndicats du personnel et la direction

Un préaccord a été signé jeudi entre les syndicats du personnel de Ryanair basé en Belgique et la direction de la compagnie à bas coûts, annoncent la CNE et l’ACV Puls. Il concerne les salaires et temps de travail et garantit désormais le salaire minimum légal en Belgique pour le secteur.

Cet accord a été obtenu grâce au combat des travailleurs de Ryanair et de leurs délégués qui ont organisé 11 jours de grève entre l’été 2022 et le début du mois de janvier dernier, rappellent Didier Lebbe et Hans Elsen, secrétaires permanents CNE et ACV Puls.

Ce préaccord sera présenté et soumis au vote du personnel la semaine prochaine. Le dépouillement des urnes aura lieu vendredi.

Il n’y a dès lors plus de menace de grèves dans l’immédiat. L’accord doit toutefois être respecté si on veut garantir la paix sociale convenue, préviennent les représentants du syndicat chrétien.