Tensions sociales chez Ryanair : pas de nouvelles grèves pendant deux mois... à condition que les négociations se passent bien, nuance la CNE

Les syndicats et la direction de la compagnie aérienne Ryanair sont tombés d'accord sur une trêve de deux mois dans le conflit social impliquant les pilotes basés en Belgique, a indiqué ce vendredi le syndicat chrétien . Il ne devrait pas y avoir de nouvelles grèves pendant cette période. Cette trêve sera respectée si et seulement si les négociations entre syndicats et direction "se passent bien", a nuancé vendredi soir la CNE, après une communication de son pendant flamand ACV Puls.

"Si ces négociations se passent bien et se poursuivent réellement, nous ne ferons pas grève", tempère le syndicaliste francophone, qui estime toutefois cette vision "très optimiste".

"Un accord-cadre a été conclu lors d'une réunion de concertation au SPF Emploi", avait déclaré plus tôt dans la journée le secrétaire permanent du syndicat ACV Puls, Hans Elsen. De son côté, la direction "s'est engagée à ne pas imposer de mesures unilatérales, par exemple en matière d'horaires de travail, pendant deux mois et à s'asseoir effectivement à la table des négociations", avait ajouté M. Elsen.

Un médiateur fédéral

Un médiateur fédéral a par ailleurs été désigné pour assister aux futures concertations sociales. Les pilotes de Ryanair basés en Belgique -principalement à l'aéroport de Charleroi- ont, au cours des deux derniers mois, débrayé quatre fois pendant deux jours, provoquant l'annulation de dizaines de vols. Le conflit social porte notamment sur les salaires, les horaires de travail et les temps de repos. Les pilotes estiment notamment que les réductions de salaire concédées pendant la crise du coronavirus n'ont pas suffisamment été compensées. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs introduit des plaintes.

En réponse, Ryanair s'est refusé à négocier une nouvelle convention collective sur les temps de repos tant que ces plaintes n'étaient pas retirées. Ces grèves n'ont pas eu d'impact à l'aéroport de Bruxelles, la compagnie à bas coût n'y opérant qu'avec des équipages basés à l'étranger.