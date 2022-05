Tensions sociales chez Ryanair : les syndicats proposent un calendrier de négociations à Ryanair

La CNE et l'ACV Puls ont proposé un calendrier de négociations à la direction de Ryanair pour aboutir à une nouvelle convention collective de travail (CCT) pour le personnel de cabine basé en Belgique, a-t-on appris vendredi auprès des deux syndicats chrétiens. Celui-ci est prévu jusqu'au 25 mai, avec l'espoir de conclure un accord et éviter de nouvelles grèves, comme il y en avait eu les 22, 23 et 24 avril derniers.

Ce mouvement de trois jours, mené par le personnel de cabine de la compagnie à bas coût basé à Zaventem et Charleroi, avait été particulièrement bien suivi, obligeant Ryanair à annuler de nombreux vols. Par cette action, ACV Puls et CNE entendaient protester contre le manque d'avancées dans les discussions sur une nouvelle CCT concernant les salaires et les primes du personnel de cabine. De son côté, l'entreprise irlandaise avait dénoncé une grève "inutile", qui avait eu lieu au détriment des passagers.