Tensions sociales chez Ryanair : les pilotes de Ryanair basés en Belgique se croiseront les bras les 14 et 15 septembre

Elles les avaient appelés à réagir rapidement et demandé à les rencontrer au plus vite. Mais, selon Didier Lebbe, les syndicats chrétiens et l'association professionnelle n'ont reçu aucune réponse de leur part. Ils interpellent dès lors également le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et son ministère, "qui doit bouger puisqu'il est compétent", d'après le secrétaire permanent de la CNE.

L'ensemble des dossiers concernant la compagnie ont en effet été centralisés au sein de l'auditorat du travail du Hainaut. Une instance à propos de laquelle Hans Elsen, secrétaire permanent de l'ACV Puls, se pose de sérieuses questions sur sa manière de fonctionner. "L'auditorat vient en effet de nous informer qu'après autant d'années, les dossiers étaient toujours à l'insruction..."